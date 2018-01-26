Kaza süsü verilmiş infaz çıktı: Enseden tek kurşun!

ENSEDEN TEK KURŞUN: Asayiş ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ensesinden kurşunla vurularak öldürülen Mehmet A.’nın eşi Z.A. ve öz yeğeni V.K. ile abisi H. A.’yı gözaltına aldı. Yapılan detaylı çalışmalarda neticesinde birkaç kişiyi daha gözaltına allan polis cinayetle ilgili olarak eşi, yeğeni ve abisini sorgulamaya başladı. Ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda ise 5 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yeğeni V.K.’nın evinin bahçesinde toprağa gömülü silah ele geçirildi.