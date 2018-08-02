Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

KIRIKKALE’de meydana gelen kazanın ardından alev alan 2 otomobilin sürücüleri olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde mezarlık kavşağında 2 otomobil çarpıştı. 71 EA 930 plakalı otomobilde kazanın etkisiyle LPG tankının yol kenarına savrulması sonucu gaz kaçağı oluşması sonucu otomobil alev aldı.

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Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

06 PPN 52 otomobilde ise bir adet tüfek ele geçirildi. Kaza sonrası 2 otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtı.

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Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası polisler yolu trafiğe kapattı.

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Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

Yahşihan Belediyesine ait itfaiye erleri alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında trafiğe kapanan yol açıldı.

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