Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı!

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde mezarlık kavşağında 2 otomobil çarpıştı. 71 EA 930 plakalı otomobilde kazanın etkisiyle LPG tankının yol kenarına savrulması sonucu gaz kaçağı oluşması sonucu otomobil alev aldı.

06 PPN 52 otomobilde ise bir adet tüfek ele geçirildi. Kaza sonrası 2 otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtı.