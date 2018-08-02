Kaza sanıyordu: Gerçek kameralarda ortaya çıktı!

Batman merkez Turgut Özal Bulvarı’nda yürüyen Devrim Akçakaya, hızla gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir motosikletli tarafından tekmelenerek yere düşürüldü. Motosikletli kişi hızla olay yerinden kaçarken, yere düşüp baygınlık geçiren Akçakayaya’ya çevredeki vatandaşlar yardım etti.