Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

İngiltere'de katıldığı Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan Lisa Appleton, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Önceki gün İngiltere'nin Cheshire kentinde tekerlekli iskemlede objektiflere takılan Lisa Appleton'ın yüzünün tamamen sargılar içinde olması dikkatlerden kaçmadı. Yardımcısının idare ettiği tekerlekli sandalyede oturan Lisa Appleton, bir süre güneşin altında oturup gazete okudu.