Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

İngiltere'de katıldığı Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan Lisa Appleton, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası ilk kez görüntülendi.

Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

İngiltere'de katıldığı Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan Lisa Appleton, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Önceki gün İngiltere'nin Cheshire kentinde tekerlekli iskemlede objektiflere takılan Lisa Appleton'ın yüzünün tamamen sargılar içinde olması dikkatlerden kaçmadı. Yardımcısının idare ettiği tekerlekli sandalyede oturan Lisa Appleton, bir süre güneşin altında oturup gazete okudu.

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Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

Güzellik uğruna servet harcayan ve ağır bir yüz operasyonu geçiren Lisa Appleton'un yürürken zorlandığı dikkat çekti. Yardımcısı olmadan hareket etmekte güçlük çeken Lisa Appleton'un yüzündeki sargıyı açtıktan sonraki hali şimdiden merak konusu oldu. Güzellik uğruna acılar çekmeyi göze alan Lisa Appleton, bu durumdan şikayetçi gibi durmuyor.

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Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

İşte Lisa Appleton'un sargılar içindeki halinden kareler...

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Kaza geçirmedi güzelleşmek istedi! Ünlü isim tanınmaz halde

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