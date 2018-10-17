Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı!

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi çevrede bulunan kamyoncu sürücüleri tarafından yapılan Adem K., daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.