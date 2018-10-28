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Kayserispor Sivasspor maçı başlıyor! İşte ilk 11'ler

Kayserispor Sivasspor maçı başlıyor! İşte ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynana karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 13:33 - Güncelleme: 28-10-2018 13:33

Kayseri'de oynanacak maç 13:30 itibariyle başladı. Kayserispor’da sakatlığı bulunan Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Rajko Rotman Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Kayserispor’da sakatlığı geçen Asamoah Gyan ile Şamil Çinaz ise maç kadrosunda yer aldı.

Demir Grup Sivasspor’da ise sakatlığı devam eden N’Dinga kadroda yer almazken, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine aldığı darbe sonrasında sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve İstanbul’da ameliyat olduktan sonra iyileşen Arouna Kone, yedek kulübesinde maça başlayacak.

İki takım arasındaki istatistikler

- Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 23. kez karşılaşacak.
- Her iki takımın da 6'şar galibiyeti bulunuyor. 10 beraberlik var.
- Kayserispor bu maçlarda 35 gol atarken Sivasspor ise 27 gol attı.
- Kayseri’de oynanan 11 maçta Kayserispor 3 kez kazanırken Sivasspor 1 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti.
- Kayseri’deki maçlarda sarı kırmızılılar 19 gol atarken Sivasspor ise 12 gol attı.

Kayserispor ilk 11'i
Muammer, Tiago Lopes, Atila, Sapunaru, Levent, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Bilal, Chery, Umut

Sivasspor ilk 11'i
Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani, Hakan, Robinho, Rybalka, Emre, Muhammet

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