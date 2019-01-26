Kayserispor, evinde Bursaspor'u geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Dakikalar 30'u gösterirken Lima'nın vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yusuf Erdoğan, Bursaspor'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kayserispor, 48'de Sapunaru'nun golüyle eşitliği yakaladı.

MENSAH KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu arada 55. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Mensah, Kayserispor'u 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen kalan dakikalarda kalesini iyi savunan Kayserispor, zorlu maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Bursspor 23 puana yükselirken İstikbal Mobilya Kayserispor puanını 21'e çıkardı.