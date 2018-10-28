Kayserispor 5 maç sonra kazandı!

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçında Kayserispor, Sivasspor'u Şamil ve Chery'nin(Penaltı) golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın son düdüğünün çalması beklenirken 93. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Robinho, Tiago Lopes ile yaşadığı gerginlik sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.
Bu maçın ardından Kayserispor, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
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