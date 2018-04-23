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Kayseri'de uyarı yazısını görenler şaşkınlık yaşadı

Kayseri'de uyarı yazısını görenler şaşkınlık yaşadı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay durağı önünde, ellerinden akıllı cep telefonlarını düşürmeyenlerin herhangi bir kaza yaşamaması için, yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ yazılı uyarılar yapıştırıldı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 14:59 - Güncelleme: 23-04-2018 14:59

Evde, işyerinde, okulda, tramvayda, otobüste, yolda yürürken, araç kullanırken ellerinden cep telefonunu düşürmeyen kullanıcılar zaman zaman kaza geçirebiliyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yaya güzergahlarına, yollara ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırmaya başladı.

ŞEHRİN İŞLEK BÖLGELERİNE DE UYGULANACAK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, pilot bölge olarak seçtikleri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağının olduğu bölgede yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırdı. Şimdilik sadece bir bölgede kazaların önlenmesi için yapılan çalışmanın, önümüzdeki günlerde şehrin işlek bölgelerinde yaya güzargahlarında da uygulanacağı öğrenildi.

Yazılarını görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşasa da ellerinden telefonu düşürmemeye devam ettikleri görüldü.

UYARI İŞE YARAMADI

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 15:11 gözümüz telefondan başka birşey görmez oldu uyarı yapılmakta haklılar.

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