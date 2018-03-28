Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Celal Kavrut (30) idaresindeki 50 HA 420 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir karayolu Bayraklı Direk Kavşağı'nda Erdi Yiğit yönetimindeki 51 LB 785 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Kavrut olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan Ahmet Gürbüz, Erdi Yiğit ve Mustafa Oğurlu yaralandı.
Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Kavrut'un yakınları sinir krizi geçirdi.
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