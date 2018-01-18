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Kayseri'de köylüleri şaşırtan görüntü

Kayseri'de köylüleri şaşırtan görüntü

Kar topları, akıllara bilim insanlarının yıllarca çözmek için çaba harcadığı Death Valley'de bulunan ve hareket eden taşları getirdi

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 19:24 - Güncelleme: 18-01-2018 19:24

ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley'de (Ölüm Vadisi), bulunan ve "hareket eden taşlar" olarak adlandırılan doğa olayı bu kez farklı bir şekilde Kayseri'de ortaya çıktı. Şehir merkezine 87 kilometre uzaklıktaki İnliören köyünde sabah saatlerinde ortaya çıkan ve kendi kendine hareket eden gizemli silindir şeklindeki kar topları görenleri şaşırttı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı İnliören Mahallesi'nde gece etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kendiliğinden oluşan ve kendi kendine ilerleyerek ardında izler bırakan binlerce silindirik kar topları adeta mahallenin etrafını sardı. Bu gizemli doğa olayını mahalle sakinlerinden 25 yaşındaki Ramazan Gök fotoğrafladı.

İLGİNÇ DOĞA OLAYINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Sabah erken 06.00 sularında hayvanlara bakmak için evden çıkan Ramazan Gök, bir anda mahallenin yanına kadar gelen kar toplarını görünce hemen fotoğraf makinesine sarıldı ve bu ilginç olayı fotoğrafladı. Olayı anlatan Ramazan Gök, "Sabah erken saatlerde hayvanlara bakmak için evden çıktığımda ilginç bir manzarayla karşılaştım ve hemen telefonumu alıp görüntü aldım. Eve tekrar gelip 58 yaşındaki babama sorduğumda böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi. Tahminimize göre; dün gece sabaha kadar esen karayel, kar tabakasını kilometrelerce sürükleyip köyün kenarına silindir şeklinde kar tabakası olarak getirmişti. Bu durumu gören bir çok köylü de şaşkınlığa kapıldı. Köyümüzde yaşı büyük olanlar böylesine bir olayı daha önce hiç görmediklerini söyledi" dedi.

Güneşin çıkmasıyla yarım saat içinde eriyen ve sayıları binlerceyi bulan ilginç kar topları, akıllara bilim insanlarının yıllarca çözmek için çaba harcadığı ünlü ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley'de (Ölüm Vadisi), bulunan ve hareket eden taşları getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sarı çiçek yaylası 18 Ocak 2018 19:36 iç anadolu da rüzğarla havada uçuşan ot çok görülür bu da onun gibi sert kar rüzğarın yönünde hareket ederken kar topuna dönüşüp hareket ettikçe büyüyor

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