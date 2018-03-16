Kayseri'de köpeğe tecavüz görüntüleri! Yeni kayıt şok etti

Hayvanlara karşı işlenen şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının sonu gelmiyor. Caydırıcı olmayan yasal düzenlemeler ve basit para cezaları sapıklar durduramazken, bir iğrenç haber de Kayseri'den geldi

Kan donduran görüntülerin adresi olan Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, eski imam olduğu iddia edilen yaşlı bir adam boş arazide köpeğe tecavüz ederken görüntülendi.,

Görüntüleri çeken kişinin müdahale ettiği olayda sapık panikle pantolonunu toplarken, bir yandan da kendisini polise vermemesi için yalvardı. Suç üstü yakalanan kişi "Özür dilerim abi. Kulun kurbanın olayım. Elini ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim abi beni öldürme" diyor. Onu rezil halde yakalayan kişi ise 'Seni öldürmeyeceğim polise vereceğim" diyor.