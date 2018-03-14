Kayseri'de iğrenç olay! öğrenci öğretmenine anlatınca...

Misafir 14 Mart 2018 08:37 EY SİYASİLER EY ÜLKEYİ YÖNETENLER HANİ NEREDE ÇOCUK İSTİSMARCILARINA ÇIKARILACAK AĞIR CEZALAR NEREDE KALDI AMA KENDİLERİNİZE GELİNCE YASAYI KANUNU HEMEN ÇIKARIYORSUNUZ. BİR MİLLETVEKİLİ 8 ADET İMPLANT DİŞ YAPIMINI 12 DİŞE ÇIKARDINIZ.MİLLETVEKİLLERİNE DİPLOMATİK PASAPORT ALMAYI ÇIKARDINIZ. MEMURLAR ASGARİ ÜCRETLİLER EMEKLİLERE İSE ÖZEL DİŞ ETKİNLİKLİKLERİN GİTMEK YASAK GİDERSE CEBİNDEN KARŞILAYACAK BU KADAR VİCDANSIZLIK OLMAZ HARAM OLSUN ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN HİÇ BİR ZAMAN BU ÜLKENİN EKONOMİSİ DÜZELMEZ YETİMİN HAKKI YENİLİYOR HUKUK YOK