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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 98 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 98 gözaltı

Kayseri'de TSK'daki mahrem yapılara ilişkin operasyonda, "mahrem sorumlular" tarafından kontörlü telefonlardan ardışık arama yapıldığı belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 18:34 - Güncelleme: 18-07-2018 18:34

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 11 zanlıdan 7'si daha tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ’mahrem sorumlular’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi. Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltında bulunan ve haklarındaki işlemler tamamlanan 11 kişi daha sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • turk 18 Temmuz 2018 19:30 hala şu iblise tapıyor millet

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