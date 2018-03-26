Kayseri'de feci kaza 6 ölü 2 yaralı

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontroldan çıktı. Üzüm'ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün skimliği belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.

Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.

Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.