Kayseri'de aç kalan domuzlar şehre indi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aç kalan domuzlar, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.
İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesinde ara sokaklarda domuz gören vatandaşlar durumu polisi arayarak ihbar etti. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu. Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
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