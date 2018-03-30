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Kayseri'de 6 kişinin ölümüyle ilgili korkunç detay

Kayseri'de 6 kişinin ölümüyle ilgili korkunç detay

Kayseri'de 6 kişinin ölümüne, trafikte zikzak yaparak ilerleyen lüks otomobilin neden olduğu ortaya çıktı. Lüks otomobilin sürücüsünün Sarp Sınır Kapısı'ndan yürüyerek Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 21:39 - Güncelleme: 30-03-2018 21:39

KAYSERİ'de aynı aileden 2'si çocuk 6 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili aranan Adnan Ö.'nün Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan evli ve 3 çocuk babası Adnan Ö.'nün trafik kazası değil, "taksirle birden fazla adam öldürmek"le suçlandığı belirtildi.

Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı’nda 25 Mart Pazar günü saat 23.20’de, Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38ÿE 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolda zikzak yaparak ilerleyen bir otomobilin sıkıştırıp çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştirmek zorunda kalan Üzüm’ün otomobili, karşı yönden gelen ve Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm Ailesi’nin 6 ferdi, Sarız ilçesi İncedere Mahallesi’nde gözyaşları arasında 26 Mart’ta toprağa verildi.

200 OTOMOBİL İNCELENEREK BULUNDU

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Üzüm’ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığının saptanması üzerine soruşturma ve inceleme başlattı. Asayiş Şubesi Cinayet Masası tarafından oluşturulan özel ekip, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkteki 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede, kazaya neden olan otomobilin 38 KY 432 plakalı beyaz renkli, tek kapılı, lüks spor bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda zikzak yaparak ilerlediği bilgilerine ulaşıldı.

TRAFİK SUÇU DEĞİL ’CİNAYET’TEN ARAMA KARARI

Ekipler, şüphelinin otomobilini, Talas ilçesindeki bir bağ evinin bahçesinde buldu. Otomobilin soldaki tek kapısında, sıkıştırdığı araca sürtünmesi sonucu çökükler meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden otomobil sürücüsünün, Organize Sanayi Bölgesinde kanepe ve baza imal eden evli ve 3 çocuk babası Adnan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, polise teslim olmak yerine, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’na giderek, kazadan 30 saat sonra, 27 Mart Salı günü saat 05.20’de, yaya olarak Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Ö.’nün otomobili bir yıl önce satın aldığı belirlendi.

Şüpheli hakkında, trafik suçundan değil, taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açtığı’ gerekçesiyle yakalama kararı verildiği belirtildi.

Polis yetkilileri, yakalama kararına istinaden Adnan Ö.’nün iadesi için Interpol’e yazı yazılacağını ve suç yeri olan Kayseri’ye gönderilmesini beklediklerini ifade etti.

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