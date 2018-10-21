Kayra Şenocak kimdir kaç kere evlendi evlikleri ve çocuğu

Kayra Şenocak kimdir, aslen nereli ve kaç kere evlendi eşleri kim soruları son günlerde tekrar araştırılmaya başldı. Diriliş Ertuğrul 5. sezonda diziye transfer olan başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri ve biyografisi haberimizde. Öğretmen olan Verda Şenocak ile ilk evliliğini yapan Kayra Şenocak'ın bu evlilikten Mert adında bir oğlu çift 2001 yılında boşandı. Daha sonra Kayra Şenocak, 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanlandı ilişkileri kısa süre sonra bitti.

Mehmet Bozdağ imzalı "Diriliş Ertuğrul"un çekimleri tam gaz sürüyor. 4 sezon boyunca çarşamba akşamlarının reytinglerine damga vuran dizinin kadrosu, 5. sezonunda da başarılı oyuncularla güçlendirildi. Riva'da kurulan dev platoda çekimleri devam eden dizinin yeni sezon ilk tanıtımı ise dün akşam görücüye çıktı ve büyük ilgi gördü.

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR? Kayra Şenocak, 25 Haziran 1978 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenizlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Kayra Şenocak, 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz’ın yazdığı ve Alişan, Erkan Petekkaya, Yeşim Büber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz’in de oynadığı dizide, ‘Bilal’ rolünü canlandıran Kayra Şenocak, geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi. Kayra Şenocak, 1999 yılında Show TV'de yayınlanan “Şans Kapıyı Çalınca” isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu.

2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan “Yağmurdan Sonra” dizide "İbrahim" karakterini canlandırırken Seçil Mutlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Sefa Zengin ile birlikte rol aldı. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan “Kapıda Biri mi Var” adlı programı nişanlısı Ebru Karanfilci ile beraber sundu.

2008-2009 yılları arasında Dolu Dizgin Yıllar, 2008 yılında başrollerini Buket Dereoğlu ile paylaştığı Pulsar adlı dizide Orhan Bilgiç karakterine hayat vermiştir. 2014 yılında vizyona giren Abbas`ın Melekleri adlı sinema filminde oynamıştır. 2012 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata” adlı klibinde oynadı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Kayra Şenocak “Hasan” karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutumluer, (Boris Zaharyas), Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Damla Aslanalp (Lara Zaharyas), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Naz Elmas (Azize), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Güzel yemekler yapan Kayra Şenocak, özellikle balık, et yemekleri ve salata çeşitlerini iyi yapmaktadır.

Kayra Şenocak, 1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlendi. 2001 yılında boşandı. Mert adında bir oğlu vardır.

Kayra Şenocak, 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanlandı. 2007 yıl sonlarına doğru ayrıldılar. 2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde Asfa karakterini canlandırmış, ayrıca Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine Topal Recep Paşa karakteriyle konuk oyuncu olmuştur. 2017 yılında "Ateşböceği" dizisinde 'iş adamı Semih' karakterini canlandırdı.