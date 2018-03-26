Kaynar çorbayı genç kızın yüzüne döktü!

Tayvan'ın başkenti Bangkok'ta arkadaşlarıyla restorana gelen genç kız, masada yer kalmayınca, hemen arkada bir çiftin oturduğu masadaki boş sandalyeye geçerek, sipariş için garson beklemeye başladı.

Bu sırada arka masadaki arkadaşlarıyla sohbet için bir ara arkasını dönen genç kızın uzun ve açık saçları, yanındaki sandalyede çorbasını içmekte olan orta yaşlı adamı kızdırdı.

Saçlarının çorbasına girdiğini ve hijyene dikkat etmesini söyleyerek genç kıza bağıran ve hakaret etmeye başlayan adam, genç kızın cevap vermesine ya da özür dilemesine fırsat vermeden ayağa kalkarak, önündeki bir kase sıcak çorbayı genç kızın suratına fırlattı. Bir anda neye uğradığını şaşıran ve can havliyle çığlık atarak masadan fırlayan genç kız kısa süre olayın şokuyla ayakta dikilip dururken, restoran personeli adama müdahale etti ve ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada yüzündeki yanıkların acısını hissetmeye başlayan genç kızı hemen personel tarafından araca bindirilerek hastaneye yetiştirildi. Yanağında birinci derece, çenesi ve boynunda ise ikinci derece yanık olduğu belirtilen ve soyadının Miss Chen olduğu öğrenilen genç kız ayakta tedavi ve yüzünün sargılanması ardından taburcu edildi. Tedavinin en az 2 ay süreceği, yanıkların iyileşmesinin zaman alacağı, muhtemelen yanağındaki birinci derece yanığın izinin kalacağı doktorlarca ifade edilen Miss Chen restoranın güvenlik kamerası görüntülerinden polisin kimliğini ve adresini tespit ettiği 57 yaşındaki Huang’tan davacı oldu.

Tayvan’ın EBC televizyonunda yer alan görüntülere ve habere göre, polise “hijyen takıntısı” olduğunu söylediği belirtilen 57 yaşındaki saldırganın, bir yıl hapis cezası alabileceği, genç kızın tedavi masraflarının yanı sıra maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda olacağı belirtiliyor.

  • Güncel 26 Mart 2018 08:24
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