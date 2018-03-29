'Kaynana fetvacısı' Şenocak, damat-kaynana aşkı sonrası coştu!

ANKARA'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan damat-kaynana aşkı, "Genç kaynana şehvet uyandırır. Genç kaynananın eli öpülmez" fetvası nedeniyle eleştirilen ilahiyatçı İhsan Şenocak'a adeta bayram ettirdi. Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta "Ben size dememiş miydim?" gösterisi yaptı.

İhsan Şenocak, damat-kaynana aşkıyla ilgili bir haberi sosyal medya hesabından "Ebu Hanife’nin, ‘Bu haldeki bir damadın kayın validenin elini öpmemesi’ yönündeki fetvasını nakletmeme, ‘sapıklık’ diyerek dolaylı yoldan bu nevi cinayetlerin yolunu açan MAGAZİN HOCASInın tövbe etmesi, vicdan meselesidir. Çağlar üstü fetvalar veren İmam-ı Azam’a(ra) selam olsun." notuyla paylaştı.

İhsan Şenocak, medyaya yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek, "Hürriyet’in ve sair yobazların saldırısına maruz kaldım. İslama ne bitmez kininiz var sizin!" dedi...

SANA GÜN MÜ DOĞDU KAYNANA FETVACISI?: İhsan Şenocak'ın Twitter üzerinden yaptığı son açıklamalara tepki gösteren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Anadolu'nun bir yerinde...

Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş. 'Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez' diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında... Öyle mesut olmuş ki... Sormayın! Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı..." diye yazdı.

KENDİNE KHAKLILIK DEVŞİRİYOR?: Şenocak'ın “Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu” demeye getirdiğini belirten Ahmet Hakan, "Sanki adama, 'Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz' denmiş gibi... ‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı..." dedi ve Şenocak'a şu soruları sordu:

"BEBEĞİNİZİ SEVMEYİN Mİ DİYECEKSİN? " Be hey kaynana fetvacısı! Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı. Ne yani? Bu şerefsizlere bakıp da... “Bebeğinizi sevmeyin” falan mı diyeceksin?"

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