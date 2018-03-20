Kaymakamlıkta dehşet anları! Eski karısının...

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşinin yeni kocasını bıçaklayan şahıs polise teslim oldu.

Kaymakamlıkta dehşet anları! Eski karısının...

Sakarya Adapazarı Kaymakamlığına elinde bıçakla giren Eyüp Şener (34), boşandığı eşinin kocası Bekir Aksin'i (36) bacağından bıçakladı.

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Kaymakamlıkta dehşet anları! Eski karısının...

Olay, öğle saatlerinde Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi'nde bulunan Adapazarı Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Bekir Aksin eşiyle birlikte kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimine bir işlem için geldi. Bu sırada kaymakamlık binasına giren Eyüp Şener, içeride boşandığı eşinin kocası Bekir Aksin'e saldırdı.

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Kaymakamlıkta dehşet anları! Eski karısının...

Üzerindeki bıçağı çıkaran Eyüp Şener, Bekir Aksin'i sol bacağından bıçakladı. Bekir Aksin yere yığılırken, ilk müdahaleyi kaymakamlıkta bulunan vatandaşlar yaptı. Eşini kanlar içerisinde gören kadın sinir krizleri geçirerek, boşandığı eşine hakaretler savurdu.

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Kaymakamlıkta dehşet anları! Eski karısının...

Bir vatandaş üzerindeki kemeri çıkarıp, kan kaybını durdurmak için yaralının bacağına sardı. Kaymakamlığa gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Bekir Aksin'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bekir Aksin tedavi altına alındı.

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