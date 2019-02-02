Kaymakamın koruma polisinin feci ölümü

Yol kenarında yolcu alan başka minibüse çarparak durabilen, minibüsün sürücüsü Mehmet Karacengiz (34) de yaralandı. Kazada ölen Acamoğlu'nun Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Karacengiz, yönetimindeki 32 AB 535 plakalı kapalı kasa minibüsle kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak, geçti. Karancengiz'in aracı, bu sırada kendisine yeşil ışık yanınca kavşaktan dönmek isteyen polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun 20 H 6000 plakalı özel otomobiline çarptı. Mehmet Karacengiz'in minibüsü ardından, yolun sağında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı başka minibüse arkadan çarparak durabildi. Zincirleme kazada, kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Fahrican Acamoğlu ile ışık ihlali yapan minibüs sürücüsü Mehmet Karacengiz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Acamoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fahrican Acamoğlu'nun, Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacengiz'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün hızla kavşağa gelmesi, kırmızı ışıkta durmayıp, polis memurunun kullandığı otomobile çarpması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.