Kayıp köpeğini bulana tatil ödülü verecekti bakın ne istedi!

ADANA’da 17 gündür kayıp olan Alemdar isimli kangal cinsi köpek, tarlada başı boş bir halde bulunarak sahibine teslim edildi. Bulan kişi Antalya tatili ile 5 bin TL para ödülü yerine bir çift yavrusunu istedi.

Kayıp köpeğini bulana tatil ödülü verecekti bakın ne istedi!

Bir şirketin pazarlama müdürü ve aynı zamanda Türk Sanat Müziği sanatçısı İlhan İlbey, kaybolan köpeği bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İlbey, "Alemdar 17 gündür kayıptı, biz arıyorduk zaten. Alemdar'ı bulan kardeşimiz, dün beni aradı. Sosyal medyada görmüş. Telefonla arayıp senin köpeğine benziyor dedi. Ben de fotoğrafı atmasını istedim, attığı fotoğraflara bakınca benim köpeğim olduğunu söyledim. Sağ olsun kardeşimiz, Alemdar'ı getirdi. Dün Alemdarımıza kavuştuk. Alemdar'ı Sarıhamzalı tarafında başı boş gezdiği sırada bulmuş. Perişan halde üzeri çamurlu bir şekilde geldi" dedi.

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Kayıp köpeğini bulana tatil ödülü verecekti bakın ne istedi!

''YUVASINA GELDİĞİ İÇİN ÇOK KEYİFLİ'': Alemdar'ın yanına geldiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden İlbey, "Alemdar beni görür görmez bacaklarıma sarıldı. Koklayıp yalamaya başladı. 17 aydır ben büyüttüm. Çok farklı bir hayvan bu, diğer kangallara göre çok uysal. Yuvasına geldiği için çok keyifli" şeklinde konuştu.

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Kayıp köpeğini bulana tatil ödülü verecekti bakın ne istedi!

ANTALYA TATİLİ YERİNE BİR ÇİFT YAVRUSUNU İSTEDİ: Köpeğini bulan kişiye hangi ödülü istediğini sorduğunu söyleyen İlbey, "Antalya tatili mi istiyorsun, para ödülü mü yoksa bir çift yavrusunu mu diye sordum. Arkadaş kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Bu nedenle yavrusu olduğunda, yavru almak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

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Kayıp köpeğini bulana tatil ödülü verecekti bakın ne istedi!

"UYSALDI, ÇAĞIRINCA GELDİ": Alemdar'ı çiftliğinin yanında bulduğunu söyleyen Serdal Aktaş, "Alemdar'ı çağırdım, uysal olduğu için direk geldi. Ben de hemen tuttum bağladım. Sosyal medyada resimlerini görünce, sahibini hemen aradım. Köpek sizin mi diye sordum. Evet deyince buraya kadar getirdim. Köpeğine kavuştuğuna çok sevindim. İnsanlık namına yaptım. Ödül olarak bir çift yavrusunu istedim" dedi.

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