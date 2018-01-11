  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kayıp iş adamından hiç bir iz yok!

Kayıp iş adamından hiç bir iz yok!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaybolan, ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmecisi ve pastaneler zinciri sahibi iş adamı Ali Özdemir'e ulaşılamadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-01-2018 19:54 - Güncelleme: 11-01-2018 19:54

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 6 Ocak'tan beri haber alınamayan iş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu koordinesindeki gönüllüler, iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme Birimi ekipleri de izledi.

Ayrıca Kuşadası'ndan gelen AKUT ekibi ile bu birimde görevli "Bob" isimli canlı arama ve kurtarma köpeği de arama çalışmasına katıldı. Dağlık alanda etkili sağanağa rağmen yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Çalışmalara farklı bir ihbar gelene kadar ara verildi. 

Bodrum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı iş adamı Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda pastaneler zinciri bulunan işadamı Ali Özdemir, geçen 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’den haber alamayan yakınları, durumu savcılık ve polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Arama-kurtarma çalışması başlatan polis, Özdemir’in otomobilini Çırkan Mahallesi’nde, park edilmiş halde bulup, parmak izi incelemesi yaptı. Polis, bu gelişme üzerine arama-kurtarma çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kayıp iş adamından hiç bir iz yok! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat