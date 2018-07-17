Kayıp genç kızın arkadaşından ailesine şüpheli mesaj

nne ÖZdemirkan, “Kızım İŞ-KUR’a diye çıktı bir daha gelmedi. Defalarca aradım ulaşamayınca babasını aradım. Bir arkadaşı vardı üniversiteden, onu aradık ona sorduk. Arkadaşı küçük kızıma ‘Elif’i merak etmeyin, o iyi ama gitti’ diye mesaj atmış. Biz arkadaşının kızımızın aklını çeldiğini ve kızımın kaçırıldığını düşünüyoruz. Arkadaşı kızımın nerede olduğunu biliyor ama bize söylemiyor. Polise ayrı bize ayrı şeyler söylüyor. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Benim kızım birine kaçacak bir kız değil, benim kızım ailesine bağlı bir kız. Kızımın aklı bulandırıldı ve kızım kaçırıldı. Neredeyse çıksın gelsin, benim kızım her zaman başımın tacı” ifadelerini kullandı.