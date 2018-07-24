Kayıp Evrim'in tutuklu babasından şoke eden sözler!

TOKAT’ta 14 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in tutuklanan babası Burhan Atış'ın ifadesinde önce, "Traktörden düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm" dediği, daha sonra ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediği yönünde çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı.

Kayıp Evrim'in tutuklu babasından şoke eden sözler!

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 70 bin metrekarelik alanda 14 gündür süren arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait hiçbir iz bulunamadı.

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Kayıp Evrim'in tutuklu babasından şoke eden sözler!

BABA, 'TRAKTÖRDEN DÜŞÜP ÖLDÜ' DEMİŞ: Öte yandan 2 gün önce gözaltına alınan ve dün gece tutuklanan Evrim'in annesi Dilek ile babası Burhan Atış'ın ifadeleri de netleşmeye başladı. Arama çalışmalarının sürdüğü dönemde güvenlik güçleri ile temas halinde olan ve birkaç kez ifadesine başvurulan Burhan Atış'ın farklı ifadeler verdiği ortaya çıktı. 4 gün önce Burhan Atış'ın ifadesinde, "Kızım traktörden düşüp öldü, bende onu babamın mezarına gömdüm' şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekiplerin 1 yıl önce yaşamını yitiren Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın Yenisu köyü mezarlığında bulunan mezarı kazıldı. Ancak babanın verdiği ifadenin aksine Evrim'e dair bir bilgiye rastlanmadı. Bir kez daha ifadesi alınan Burhan Atış'ın bu kez farklı yerler söylediği, daha sonra da ifadesini geri çekerek kızının nerede olduğunu bilmediğini, kaçırılmış olabileceği yönünde beyanlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Dilek Atış'ın da ifadesinde kızını en son çadırın önünde küçük kızı ile oynarken gördüğü, daha sonra çıktığında çadırın önünde olmadığını fark ettiği yönündeki ifadelerini tekrar ettiği ancak, bu ifadenin doğruluğu için 'yemin' etmediği ortaya çıktı. Atış çifti, çelişkili ifadelerinin şüpheli bulunması üzerine savcılığın talebi ile sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Çift, dün gece Zile Cezaevi'ne konuldu.

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Kayıp Evrim'in tutuklu babasından şoke eden sözler!

'ORTADA CENAZE YOK': Evrim'in babaannesi Satı Atış ise oğlu Burhan Atış'ın Evrim'in traktörden düşmesi sonucu öldüğü şeklinde savcılığa ifade verdiğini ve daha sonra ifadesini geri çektiğini söyledi. Oğlunun korktuğu için çelişkili ifadeler verdiğini, zor günler geçirdiklerini belirten babaanne Satı Atış, "15 gün oldu çocuk kaybolalı. Ortada bir cenaze de yoktur. Evrim'e mi yanayım, yoksa annesine ve babasına mı yanayım ? Benim çocuklarım 1 hafta önce köyde traktörle ekin biçiyorlardı. Herkese sorabilirsiniz. Oğlum kafası bir kez dalmış ve söylemiş. Benim oğlum öyle bir şey asla yapmaz. Savcıya böyle bir şey söylemiş ama daha sonra kendisi yeniden ifadesini geri çekip 'özür dilerim' demiş. 'Kafam yerinde yoktu' demiş. Allah yardımcımız olsun. Bir an önce çocuğumuzu ya ölü ya da diri bulun bize teslim edin" dedi.

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Kayıp Evrim'in tutuklu babasından şoke eden sözler!

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ: Bu arada, Dilek-Burhan Atış çifti hakkında tutuklama kararı çıkması yakınlarının tepkisine neden oldu. Evrim'in amcası Niyazi Atış, kardeşi ve gelinlerinin tutukluluk kararına itiraz edeceklerini söyledi. Mahkemenin kararına karşı bir üst mahkemeye bugün tutukluluğa itiraz başvurusu yapılacağı öğrenildi.

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