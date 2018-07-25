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Kayıp Evrim'in anne-babasının tutukluluğuna itiraza ret

Kayıp Evrim'in anne-babasının tutukluluğuna itiraza ret

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) tutuklanan anne-babası Dilek-Burhan Atış için ailesinin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 12:29 - Güncelleme: 25-07-2018 12:29

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 15 gün önce hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in çelişkili ifadeler veren annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alınarak, önceki gün tutuklandı.
Zile Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Atış çiftinin yakınları avukatları aracılığı ile tutukluluk kararına itiraz etti.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, itirazı reddederek Atış çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bu arada soruşturmaya Turhal Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı getirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANMIŞTI
Kayıp Evrim'in babası gözaltında ve mahkeme ifadelerinde farklı ifadeler kullanarak önce ''Evrim traktörden düşerek öldü'' demiş, daha sonra ise ifadesini değiştirerek nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Annenin de verdiği ifade konusunda yemin etmemesi şüpheli bulunmuştu.

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Kaynak : DHA

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