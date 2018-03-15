  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kayıp Abdullah Gül ortaya çıktı! Neşeli hali dikkat çekti

Kayıp Abdullah Gül ortaya çıktı! Neşeli hali dikkat çekti

2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak edilen ve uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam oynanan Beşiktaş-Bayern Münih maçında ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:26 - Güncelleme: 15-03-2018 10:26

Siyaset kulislerinde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merakla beklenen ve uzun zamandır sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam Beşiktaş-Bayern Münih maçını Başkan Fikret Orman'la beraber izledi. Abdullah Gül'ün neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Uzun zamandır sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bayern Münih maçında görüntülendi. Gül maçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi. Abdullah Gül'ün neşeleri halleri dikkat çekti.

ADAY OLACAK MI OLMAYACAK MI
Siyaset kulislerinde uzun süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da Gül, 'Aday olacak mısınız?' sorularına 'Olmayacağım' yanıtını vermemesi aday olacağı iddialarını güçlendiriyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kayıp Abdullah Gül ortaya çıktı! Neşeli hali dikkat çekti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Hayırdır................???? 15 Mart 2018 11:59 Bu neyin neşesi,takım mağlup oldu,!!Gül işte??

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro