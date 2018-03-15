Kayıp Abdullah Gül ortaya çıktı! Neşeli hali dikkat çekti

Siyaset kulislerinde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merakla beklenen ve uzun zamandır sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam Beşiktaş-Bayern Münih maçını Başkan Fikret Orman'la beraber izledi. Abdullah Gül'ün neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun zamandır sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bayern Münih maçında görüntülendi. Gül maçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la birlikte izledi. Abdullah Gül'ün neşeleri halleri dikkat çekti.

ADAY OLACAK MI OLMAYACAK MI

Siyaset kulislerinde uzun süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da Gül, 'Aday olacak mısınız?' sorularına 'Olmayacağım' yanıtını vermemesi aday olacağı iddialarını güçlendiriyor.

