Kaybolan minik Evrim Atış'ın annesi babası ve amcası gözaltında!

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili küçük kızın babası, annesi ve amcasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin serbest bırakılırken, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusu halen devam ediyor. Baba Burhan Atış, "Kızım kaçırıldı" eminim" demişti...