Kaybolan minik Evrim Atış'ın annesi babası ve amcası gözaltında!

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili küçük kızın babası, annesi ve amcasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin serbest bırakılırken, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusu halen devam ediyor. Baba Burhan Atış, "Kızım kaçırıldı" eminim" demişti...
Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasındaki çadırlarının önünden kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in bulunması için AFAD, jandarma ekipleri ile JAK Köpeği "Mavi"nin bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Küçük kızla ilgili herhangi bir ize rastlanmaması Evrim'in kaçırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirirdi. Baba Burhan Atış, olayın ardından "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum" demişti.
Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan, amcası Niyazi, babaannesi Sati Atış ve komşuları Ali Hin'i gözaltına aldı.
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