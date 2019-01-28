Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kaybolan çocuk 2 gün sonra ormanda bulunan çocuk, 2 gün boyunca bir ayı tarafından korunduğunu iddia etti

Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'nin North Carolina eyaletine bağlı Craven kasabasında, dondurucu soğukta ormanda kaybolan 3 yaşındaki bir çocuk sağ olarak bulundu. Casey Hathaway adlı çocuk polise yaptığı açıklamada 2 gece boyunca "bir ayının kendisine baktığını, göz kulak olduğunu" söyledi.

16
Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Craven polis şefi Chip Hughes da, Hathaway'ın 'Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını' söylediğini belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway'e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı.

26
Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Craven Şerifi Crip Hughes'un verdiği bilgiye göre Casey Hathaway, geçen hafta salı günü Ernul'daki büyükannesinin evinin bahçesinde 2 arkadaşıyla oynuyordu.

36
Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

2 çocuk daha sonra eve dönse de Casey ortadan kayboldu.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro