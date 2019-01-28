Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'nin North Carolina eyaletine bağlı Craven kasabasında, dondurucu soğukta ormanda kaybolan 3 yaşındaki bir çocuk sağ olarak bulundu. Casey Hathaway adlı çocuk polise yaptığı açıklamada 2 gece boyunca "bir ayının kendisine baktığını, göz kulak olduğunu" söyledi.



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