Kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'nin North Carolina eyaletine bağlı Craven kasabasında, dondurucu soğukta ormanda kaybolan 3 yaşındaki bir çocuk sağ olarak bulundu. Casey Hathaway adlı çocuk polise yaptığı açıklamada 2 gece boyunca "bir ayının kendisine baktığını, göz kulak olduğunu" söyledi.
Craven polis şefi Chip Hughes da, Hathaway'ın 'Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını' söylediğini belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway'e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı.
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