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Kaybolan Çiçekler neden yok final mi yaptı?

Kaybolan Çiçekler neden yok final mi yaptı?

Fox Tv Kaybolan Çiçekler neden yok? Cuma günü yayınlanan fakat pazartesi günü ekrana gelmeyen Kaybolan Çiçekler bugün de yayınlanmadı. Peki Kaybolan Çiçekler ne zaman yayınlanacak program final mi yaptı? Kaybolan Çiçekler ile ilgili tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:55 - Güncelleme: 09-01-2018 10:55

İnci Ertuğrul'un sunuculuğunu yaptığı Kaybolan Çiçekler neden yok sorusu google'da sevenleri tarafından aranmaya başlandı. Hafta içi genellikle saat 10:00'da yayınlanan program 2 gündür ekrana gelmiyor. Peki Kaybolan Çiçekler neden yok yayınlanmayacak mı?

Bilindiği üzere Fox Tv el değiştirmiş ve birçok programın bitirilme kararı alınmıştı. Bitirilme kararı alınan programlardan biri de Kaybolan Çiçekler oldu. Kayıp ailelerinin çocuklarının bulunduğu programa 15 gün boyunca imkan verilmişti. Fakat program bu 15 günlük süre içinde istenilen reyting sonuçlarını elde edeyince final yapma kararı aldı.

KAYBOLAN ÇİÇEKLER ARTIK YOK! Binlerce kişi tarafından merak edilen Kaybolan Çiçekler adlı program artık yayınlanmayacak. Kaybolan Çiçekler'in yerine artık Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı ve kadınlara yönelik program olan Sizi Böyle Alalım ekrana gelecek. 

Fox TV'de neler oluyor 3 program daha yayından kaldırılıyor

 

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