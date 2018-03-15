Kaybedenler Kulübü Yolda film yorumları nasıl-güzel mi?

Kaybedenler Kulübü 2 yarın vizyona giriyor. Merakla beklenen ve ilki 2011 yılında çekilen Kaybedenler Kulübü Yolda filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kaybedenler Kulübü Yolda fragmanında dikkat çeken yatak sahneleri daha film vizyona girmeden olay olmuştu. Nejat İşler, Yiğit Özşener'e yeni filmde Hande Doğandemir ve Merve çağıran eşlik ediyor. Kaan ve Mete'nin olaylı hayatına giren 2 kadının maceralarının ve aşklarının anlatıldığı Kaybedenler Kulübü 2 yorumları nasıl, film güzel mi?

KAYBEDENLER KULUBÜ YOLDA KONUSU: Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alıyor.

KAYBEDENLER KULUBÜ GALASI: Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in başrollerinde yer aldığı ‘Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’nın galası Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı.

Film ekibinin tam kadro katıldığı geceye İşler’in, “Allah devamını hayır etsin” sözü damga vurdu. Oyuncular basına röportaj vermek için salona giderken ayakta durmakta zorlanan İşler, merdivenlerde düşme tehlikesi atlattı.