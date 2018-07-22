Kayayı Delen İncir kitabı kimin yazarı kimdir konusu

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TURGUT UYAR ÖLÜMÜ: 4 Ağustos 1927’de yaşama gözlerini açan Uyar, 22 Ağustos 1985’te İstanbul’da hayatını kaybetmişti.

İstanbul'daki ilköğreniminden sonra, Konya Askeri Okulu, Işıklar Askeri Lisesi ve Askeri Memurlar Okulu'nu bitirip Posof, Terme ve Ankara'da personel subayı olarak görev yapan Uyar, ilk evliliğini annesinin isteği ile gerçekleştirdi. 18 yaşında baba olan Uyar ilk eşinden olan 3 çocuğunu memurluk yaptığı yerlerde büyüttü. 1958'de askerlikten ayrılarak Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayisi'nin Ankara şubesinde çalışmaya başladı.

1966 yılında eşinden ayrılıp İstanbul'a yerleştiğinde o dönem Cemal Süreya ile ilişkisi bitme aşamasında olan Tomris Uyar ile şiir üzerine mektuplaşmaya başladılar. Bu mektuplaşmalar 1969'da evlilikle sonuçlandı. Tomris Uyar ile evliliklerinden bir erkek çocukları (Hayri Turgut Uyar) oldu.

İkinci Yeni akımının öncüleri arasında sayılan Uyar'ın ilk şiiri 1947'de Yenigün dergisinde yayımlandı. Hece ölçüsüyle yazdığı ve toplumsal konuları işleyen ilk iki kitabı Arz-ı Hal ve Türkiyem'den sonra, Dünyanın En Güzel Arabistanı'yla bireyin iç dünyasına ve birey-toplum ilişkisine yöneldi. Tütünler Islak ve Her Pazartesi'de de koruduğu bu çizgi yerini Divan ile geleneksel şiirin kalıplarına, Toplandılar ve Kayayı Delen İncir ile söz konusu dönemde yaşanan sınıfsal mücadelenin yansımalarına bıraktı.