Kayalıklara sığındı, döndüğünde bu manzarayla karşılaştı

Çiftçi Yusuf Süre, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Koyunların bulunduğu sürüye yıldırım isabet etti. Çoban kayanın dibine sığınmıştı, yoksa o da yıldırımdan etkilenirdi. 74 koyun telef oldu, zararımız çok büyük." dedi.



