Kayalıklar arasında bulundu: Herkes güverteye çıkıp izledi!

ANTALYA falezlerde 15 ile 17 yaşlarında arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kayalıklardan çıkartılması için çalışma yapıldığı sırada teknelerle ve denizaltı ile tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle yapılan çalışmaları izledi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Kayalıklar arasında bulundu: Herkes güverteye çıkıp izledi!

Antalya'da polise yapılan ihbar sonucunda Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmında çürümüş erkek cesedi bulundu.

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Kayalıklar arasında bulundu: Herkes güverteye çıkıp izledi!

Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde falezlerde ceset ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen noktada aramada yaptı.

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Kayalıklar arasında bulundu: Herkes güverteye çıkıp izledi!

Kısa bir çalışmanın ardından denizden yaklaşık 20 metre yükseklikte kayalıklar arasında 15-20 yaş grubunda olduğu tahmin edilen ve tamamen siyahlaşmış bir erkek cesedi görüldü.

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Kayalıklar arasında bulundu: Herkes güverteye çıkıp izledi!

Deniz Polisi'nin ulaşamayacağı noktada olan cesedin alınması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra kayalıklar arasında sıkışmış cesedi alarak cenaze aracına teslim etti.

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