Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.
Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezine giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ile karşılaştı.
Ekipler ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yol tamamen kardan temizlendikten sonra trafik akışına izin verileceği ifade edildi.
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