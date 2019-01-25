Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.

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Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezine giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ile karşılaştı.


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Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Yolda ilerlemeyen vatandaşların yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile AFAD yetişti. Yolda olumsuzluk yaşanması ve vatandaşların mahsur kalmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 200 kişiyi minibüslerle kayak merkezindeki tesislere götürdü.

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Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Ekipler ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yol tamamen kardan temizlendikten sonra trafik akışına izin verileceği ifade edildi.

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