Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.

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