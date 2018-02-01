Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Seda Sevin, dahil olduğu projeler ve özel hayatıyla araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerine uzun yıllar önce başlayan Seda Sevin, Hababam Sınıfı Merhaba filminde yer aldı. Daha sonra birçok projeye dahil olan Seda Sevin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem konusu oldu. Peki, Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler. Twitter

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Seda Sevin, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Seda Sevin, lise öğrenimini 90'lı yılların sonunda Fenerbahçe Lisesi'nde gerçekleşleştirmiştir. Tasarım işleriyle de uğraşan Seda Sevin, bir dönem kendi ismiyle açtığı butikte ürünlerini sergilemiştir. Daha sonra bu ürünleri farklı bir isimle satışa sunma kararı almıştır. Seda Sevin, oyunculuk kariyerine ise 1997 yılında Gülüm dizisi ile başlamıştır. Ardından 1998 yılında Sırılsıklam dizisine başlayan Seda Sevin, 2003 yılında Hababam Sınıf Merhaba filminde rol almıştır. 2004 yılında Gece yürüyüşü adlı diziye Özlem karakteri ile giriş yapan oyuncu, 2006 yılında Zeynep Kaya karakteri ile Kördüğüm dizisinde yer almışmıştır.

Seda Sevin, 2008 yılında ise Akasya Durağı'nda Ahu Baysal karakterini canlandırmıştır. Twitter

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Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir nereli kaç yaşında? Seda Sevin ne iş yapıyor? Seda Sevin Kaya Çilingiroğlu ile ilgili tüm detaylar aksam.com.tr'de. 36 yaşında olan güzel yıldız en son olarak Akasya Durağı dizisinde oynadı. Kördüğüm dizisiyle tanıdığımız Seda Sevin reklam ajansına kayıtlı. Seda Sevin'in paylaştığı bir fotoğrafa Kaya Çilingiroğlu'nun kalp işareti yapması aşkı doğrular nitelikte oldu. İnstagram'ı sık sık kullanan güzelin yaptığı paylaşımlar şöyle: Twitter

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