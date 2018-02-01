Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Seda Sevin, dahil olduğu projeler ve özel hayatıyla araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerine uzun yıllar önce başlayan Seda Sevin, Hababam Sınıfı Merhaba filminde yer aldı. Daha sonra birçok projeye dahil olan Seda Sevin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem konusu oldu. Peki, Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.

16
Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Seda Sevin, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Seda Sevin, lise öğrenimini 90'lı yılların sonunda Fenerbahçe Lisesi'nde gerçekleşleştirmiştir. Tasarım işleriyle de uğraşan Seda Sevin, bir dönem kendi ismiyle açtığı butikte ürünlerini sergilemiştir. Daha sonra bu ürünleri farklı bir isimle satışa sunma kararı almıştır. Seda Sevin, oyunculuk kariyerine ise 1997 yılında Gülüm dizisi ile başlamıştır. Ardından 1998 yılında Sırılsıklam dizisine başlayan Seda Sevin, 2003 yılında Hababam Sınıf Merhaba filminde rol almıştır. 2004 yılında Gece yürüyüşü adlı diziye Özlem karakteri ile giriş yapan oyuncu, 2006 yılında Zeynep Kaya karakteri ile Kördüğüm dizisinde yer almışmıştır.
Seda Sevin, 2008 yılında ise Akasya Durağı'nda Ahu Baysal karakterini canlandırmıştır.

26
Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir nereli kaç yaşında? Seda Sevin ne iş yapıyor? Seda Sevin Kaya Çilingiroğlu ile ilgili tüm detaylar aksam.com.tr'de. 36 yaşında olan güzel yıldız en son olarak Akasya Durağı dizisinde oynadı. Kördüğüm dizisiyle tanıdığımız Seda Sevin reklam ajansına kayıtlı. Seda Sevin'in paylaştığı bir fotoğrafa Kaya Çilingiroğlu'nun kalp işareti yapması aşkı doğrular nitelikte oldu. İnstagram'ı sık sık kullanan güzelin yaptığı paylaşımlar şöyle:

36
Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi Seda Sevin kimdir?

Seda Sevin, dahil olduğu projeler ve özel hayatıyla araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerine uzun yıllar önce başlayan Seda Sevin, Hababam Sınıfı Merhaba filminde yer aldı. Daha sonra birçok projeye dahil olan Seda Sevin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem konusu oldu. Peki, Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat