Kavgaya Hande Yener de dahil oldu "Sen nasıl bir kötü karaktersin"

Kavgaya Hande Yener de dahil oldu

Demet Akalın, Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a zehir zemberek sözlerle cevap verdi. İkili arasındaki gerilim sürerken Hande Yener de twitter adresinden kavgaya dahil olarak güzel sunucuya destek oldu.

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Kavgaya Hande Yener de dahil oldu

Demet Akalın'ın ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' sözlerine, Dilay Korkmaz şu sözlerle yanıt verdi; "Şükürler olsun bir yerimde estetik, dolgu ve botox yok, şükürler olsun iyi eğitimler aldım. Hem konuşup, hem yazmayı biliyorum. Şükürler olsun hitabet sanatını da beden dilini de destekleyen eğitimler dolu geçmişim… Şükürler olsun sevdiğim kurumda sevdiğim işi zevk ile yapıyorum. Herkes işine baksın… Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum"

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Kavgaya Hande Yener de dahil oldu

Ardından Hande Yener de twitter adresinden güzel sunucunun cevabını paylaşarak, Demet Akalın'ı topa tuttu; "Magazinde haberlerle 1. Olmak icin,birini işinden etmeye çalışmak..! nasıl bir kötü karaktersin sen..Dizilerde yok! pesss!"

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Kavgaya Hande Yener de dahil oldu

Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı. 1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.

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