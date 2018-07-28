Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

Birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne serdi. Umut Evirgen, sık sık Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu.

Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

Birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne serdi. Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan ünlü çift, önceki gün soluğu fahiş fiyatlarıyla ünlü Türkbükü Maça Kızı'nda aldı. Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu ile işletmeci sevgilisi, adeta "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirten görüntülere imza attı.

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Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Takvim'de yer alan habere göre; kimseye aldırış etmeden iskelede romantik anlar yaşayan çiftten Umut Evirgen, sık sık Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu. Böylece ikili, bugüne kadarki en aşk dolu pozlarını objektiflere takılmış oldu. Kavga ettikleri iddialarının asılsız olduğunu gözler önüne seren ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi.

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Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

İşte çiftin tatilinden fotoğraflar...

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Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

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