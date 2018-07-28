Kavga dedikodusu fos çıktı! Öpücüklere boğdu

Birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, önceki gün bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne serdi. Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan ünlü çift, önceki gün soluğu fahiş fiyatlarıyla ünlü Türkbükü Maça Kızı'nda aldı. Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu ile işletmeci sevgilisi, adeta "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirten görüntülere imza attı.