Kavga çıktı! Bircan İpek'ten Ebru Şancı'ya olay sözler

Televizyon sunucusu Bircan İpek ile eski manken Ebru Şancı'nın arası gerildi. Bircan İpek, Şancı'yı zengin koca parası yiyen kadın ilan etti. Konu hakkında kısa sürede açıklama yapan Şancı, İpek için beleşci dedi.

"VÜCUDUNU SÜREKLİ VİTRİNLİYOR" Bir takipçisi Ebru Şancı sizin hakkınızda bir şeyler paylaştı demesine sinirlenen Bircan İpek, "Tek vasfı zengin koca avlamak olan, koca bulmadan öncede vücudunu sabahlara kadar vitrinleyen insanlara cevap verir miyim? Bazı kadınların kocalarının cüzdanları kadar vardır. Allah korusun kocalarının cüzdanları düşse, varlıkları yoktur. Bir de sergileyecek vücutları vardır çırılçıplak" dedi.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜNE BAŞLADI" Takipçisinin "Bazı kadınlar kocalarının cüzdanları kadar varmış demiş Bircan İpek, sizin bir markanız olduğundan habersiz galiba" mesajına cevap veren Şancı, "Kendi beleşci ya duygu sömürüsüne başladı! Eminim çok isterdi cüzdanını kullanabileceği bir koca ama maalesef ederi yok" dedi.

Eski manken Ebru Şancı'nın Rumeli Caddesi'nde bir moda evi var.