Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreyi aştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Askeri üs bölgesinin kardan kapalı yollarını açmak için zorlu kış şartlarına aldırmadan 15 gündür aralıksız çalışan ekipler zirveye ulaştı. Ekiplere, vatan nöbeti tutan Mehmetçik tarafından sıcak çay ikram edildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri ve belediye ekipleri gece gündüz çalışarak tüm köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. İlçeden 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesinin yolu da şiddetli kar ve tipi sonrası ulaşıma kapandı.
Yolun tekrar açılması için 15 gün önce çalışma başlatan ekipler Kato Dağı zirvesine ulaştı. Dozer, eskavatör, kepçe ve loderlerin gece gündüz çalışmaları sonucu yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Cevizağaç köyünden Tuzluca üs bölgesine kadar kar kalınlığı yer yer 8 metre ölçüldü. 15 günlük çalışmanın ardından zirveye ulaşan ekiplere Mehmetçik tarafından sıcak çay ikram edildi.
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