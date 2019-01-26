Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreyi aştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Askeri üs bölgesinin kardan kapalı yollarını açmak için zorlu kış şartlarına aldırmadan 15 gündür aralıksız çalışan ekipler zirveye ulaştı. Ekiplere, vatan nöbeti tutan Mehmetçik tarafından sıcak çay ikram edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri ve belediye ekipleri gece gündüz çalışarak tüm köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. İlçeden 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesinin yolu da şiddetli kar ve tipi sonrası ulaşıma kapandı.