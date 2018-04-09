Katliam yapmıştı! Tekirdağ canisinden kan donduran ifade

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'yi boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçırdıktan sonra yakalanan Hayati Belli, "Yakalanmasıydım, kızı da kendimi de öldürecektim" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde, 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, 10 gün önce cezaevinden tahliye edildi. Hayati Belli, geçen cuma gecesi tartışma sırasında eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile çocukları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Jandarma dün, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında sistemin alarm vermesi üzerine aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak gözaltına aldı, Melisa Y. de kurtarıldı. Twitter

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CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI: Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi. Twitter

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İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ: Hayati Belli'nin ifadesinde, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. 'Bana her şey anlat' dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya istismarda bulundum. Eşim bana sürekli 'P........' diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştuğu öğrenildi.

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