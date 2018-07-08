Katliam gibi kaza: Savaş alanına döndü

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında Sedat Topuz'un kullandığı demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 18 kişi ise ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Melek Temel bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI Kamyon sürücüsü Sedat Topuz olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-İzmir karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.Hastanede tedavisi devam eden 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.