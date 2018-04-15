Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan hafif ticari araç ile otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar oluştu.