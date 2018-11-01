Katlanabilir telefon FlexPai resmi olarak tanıtıldı!

Dün akşam saatlerinde Çin'de gerçekleştirilen lansmanda Huawei ve Samsung’un piyasaya sürmesi beklenen ancak farklı bir markanın akıllı telefon modeli olan FlexPai resmi olarak tanıtıldı.

Katlanabilir telefon FlexPai resmi olarak tanıtıldı!

Katlanabilir yapısı ile dikkat çeken FlexPai, kullanmış olduğu işlemci ile de oldukça ön plana çıkmayı başarıyor. Qualcomm’un 7 nm fabrikasyon sürecinden geçirerek ürettiği yeni nesil Snapdragon 8150 yonga setinden güç aldığı açıklanan Flexpai, katlanmadığı zaman ayrıca bir tablet olarak da kullanılabiliyor.

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Katlanabilir telefon FlexPai resmi olarak tanıtıldı!

Katlanmamış formdayken 7.8 inç bir ekran boyutuna sahip olan telefon, katlandığı zaman ise 4 inçlik akıllı bir telefona dönüşüyor. Orta kısmından katlanabilen AMOLED bir ekran paneli üzerine kurulan akıllı telefon, piyasa sunulacak olan diğer katlanabilir telefonların nasıl görüneceği konusunda fikir sahibi edindirmeyi başardı.

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Katlanabilir telefon FlexPai resmi olarak tanıtıldı!

16 VE 20 MP KAMERA 7.6 mm kalınlığında olan FlexPai ayrıca çift kamera kurulumuyla karşımıza çıkıyor. 16 ve 20 megapiksel olmak üzere çift arka kameraya sahip olan katlanabilir telefon oldukça iddialı geliyor. Katlandığında ise 15.2 mm kalınlığında olan akıllı telefon, 2014 yılında paylaşılan Samsung katlanabilir telefon modelinin tasarımında olduğu gibi menteşeli bir yapı kullanıcıları karşılıyor.

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Katlanabilir telefon FlexPai resmi olarak tanıtıldı!

216 VE 512 GB DEPOLAMA SEÇENEĞİ Cihaz, Qualcomm’un henüz lanse etmediği Snapdragon 8150 işlemci gücünü alıyor. Temel olarak 6 GB RAM ve 128 GB‘lık depolama alanıyla geleceği açıklanan modelin ayrıca 8 GB RAM‘lı bir versiyonu da bulunuyor. Bu versiyonda ise 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği de kullanıcılara sunuluyor.

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