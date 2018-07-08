Katilleri tanıdık çıktı: Otobüs şoförü gözaltına alındı!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER : Polis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işsiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı.