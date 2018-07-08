Katilleri tanıdık çıktı: Otobüs şoförü gözaltına alındı!

İnşaat işleri yaptığı İrlanda'dan Türkiye'ye gelen, o tarihte 53 yaşında olan evli 2 çocuk babası Şerif Özdemir, 11 Mayıs 2011 tarihinde memleketi Kütahya'da ortadan kayboldu. Yakınları, yanındaki 110 bin Euro ile birlikte kaybolan Özdemir'in bulunması için polise başvurdu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Şerif Özdemir'in kayıp dosyası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından bu yılın ilk aylarında yeniden ele alındı. Oluşturulan özel ekip Şerif Özdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyi şüpheli listesine aldı. Bu kişiler tek tek incelendi ve yakın takibe alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER : Polis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işsiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı.
Polisler, Çakır'a halk otobüsünde direksiyon başındayken kelepçe taktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Şerif Özdemir'i öldürüp gömdüklerini itiraf etti.
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