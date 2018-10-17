Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğunda vahşice öldürülmesiyle ilgili suçlanan 15 kişiden 5 ismin Suudi Veliaht Prens Selman ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Üç şüphelinin Veliaht Prens Selman ile fotoğrafları ortaya çıkarken, özellikle Maher Abdulaziz Mutreb'in Selman'ın gittiği her yerde yanıbaşında olduğu görülüyor.

Maher Abdulaziz Mutreb'in Veliaht Prens Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden ve Prens'e çok yakın bir isim olduğu daha önceki fotoğraflarda görüldü. Zanlılardan diğer üçünün, Suudi Veliaht Prensi'nin güvenlik detaylarına bakıldığında bu kişilerle yakın bağlara sahip olduğu iddia edildi.

NY Times, Prens Selman ve bu şüpheliler arasındaki bağı sorguladığı haberinde, "Türkiye'nin açıkladığı gibi, bu şüpheliler Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim günü Konsolosluk'ta bulundularsa eğer, o gün orada neler olduğu ile Prens Selman arasında doğrudan bir bağlantı kurabilirler. Eğer bu ortaya çıkarılırsa, 'serseri katiller' teorisi de çürütülmüş olur. Washington Post gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın "serseri katiller" açıklamasıyla Riyad yönetimine, Kaşıkçı olayı konusuna bir çıkış yolu sağlamaya çalıştığını söyledi. Trump, "Aklını okumak istemem ama benim anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir" demişti.