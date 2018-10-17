Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi olayının şüphelisi 15 Suudi Arabistan görevlisinden 5'inin Veliaht Prens Selman ile ilişkisi ortaya çıktı... Özellikle bir isim var ki Selman'ın tüm yurtdışı gezilerinde hemen yanıbaşında duruyor...

Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğunda vahşice öldürülmesiyle ilgili suçlanan 15 kişiden 5 ismin Suudi Veliaht Prens Selman ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Üç şüphelinin Veliaht Prens Selman ile fotoğrafları ortaya çıkarken, özellikle Maher Abdulaziz Mutreb'in Selman'ın gittiği her yerde yanıbaşında olduğu görülüyor.

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Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının patlak verdiği 2 Ekim'den bu yana konuşuluyordu. New York Times, vahşi cinayetin zanlısı isimlerin Veliaht Prens Selman ile ilişkilerini ayrıntılarıyla yazarken özellikle Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün İstanbul'a gelip aynı gün Riyad'a dönen 15 kişilik ekipteki Maher Abdulaziz Mutreb'in Selman'a yakınlığına dikkat çekti.

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Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

Maher Abdulaziz Mutreb'in Veliaht Prens Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden ve Prens'e çok yakın bir isim olduğu daha önceki fotoğraflarda görüldü. Zanlılardan diğer üçünün, Suudi Veliaht Prensi'nin güvenlik detaylarına bakıldığında bu kişilerle yakın bağlara sahip olduğu iddia edildi.

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Katiller ve Suudi Prens yan yana! Her gittiği yere götürdüğü isim...

NY Times, Prens Selman ve bu şüpheliler arasındaki bağı sorguladığı haberinde, "Türkiye'nin açıkladığı gibi, bu şüpheliler Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim günü Konsolosluk'ta bulundularsa eğer, o gün orada neler olduğu ile Prens Selman arasında doğrudan bir bağlantı kurabilirler. Eğer bu ortaya çıkarılırsa, 'serseri katiller' teorisi de çürütülmüş olur. Washington Post gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın "serseri katiller" açıklamasıyla Riyad yönetimine, Kaşıkçı olayı konusuna bir çıkış yolu sağlamaya çalıştığını söyledi. Trump, "Aklını okumak istemem ama benim anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir" demişti.

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