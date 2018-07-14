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Katilini bulana 10 bin euro ödül!

Katilini bulana 10 bin euro ödül!

Kurt öldürmenin suç olduğu Almanya'da, silahla vurularak öldürülen bir kurt, karnına beton ağırlık bağlanıp göle atıldı. Hayvan koruma örgütleri, katilin bulunabilmesi için 10 bin euro ödül verileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 11:18 - Güncelleme: 14-07-2018 11:18

Alman Kurtları Koruma Derneği, Saksonya eyaletinde bir kurt katilinin yakalanmasını sağlamak için 10 bin euro ödül verileceğini açıkladı. Almanya'nın Bautzen kenti yakınlarındaki bir gölde 10 Haziran'da ölü bir kurt bulunmuştu. Berlin'deki bir doğal hayatı koruma enstitüsünde yapılan inceleme sonucunda, 1 yaşındaki dişi kurdun göğsünden vurularak öldürüldüğü, ardından bir iple karnına beton ağırlık bağlanarak göle atıldığı ortaya çıkmıştı.

'CANAVAR OLAN İNSAN'
Kurtları Koruma Derneği Başkanı Brigitte Sommer, "Bu olay, canavar olanın kurt değil, insan olduğunu bir kez daha kanıtladı" açıklamasını yaptı. Sommer, konan para ödülünün herhangi bir bilgiye sahip kişilerin 'dilini çözeceğini' umduklarını söyledi.

Kurtlar hem Avrupa Birliği hem de Alman yasaları tarafından koruma altında bulunuyor ve öldürülmeleri suç teşkil ediyor. Bautzen yerel yönetimi, kurdun öldürülmesinin bir suç olduğunu açıklarken, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturma başlattı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Alman yasalarına göre, yabani bir kurdu öldüren kişi binlerce euro para cezasına, hatta belli durumlarda 5 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor.

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