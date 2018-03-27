Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

OK! dergisinin 25. yıl dönümüne katılan Kerry Katona, Londra'daki davette elbisesinin içine iç çamaşırı giymedi. Derin yırtmaçlarıyla vücudundaki tüm dövmelerini sergileyen Kerry Katona, iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gecede zor anlar yaşadı.

Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

OK! dergisinin 25. yıl dönümüne katılan Kerry Katona, Londra'daki davette elbisesinin içine iç çamaşırı giymedi. Derin yırtmaçlarıyla vücudundaki tüm dövmelerini sergileyen Kerry Katona, iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gecede zor anlar yaşadı. Öyle k, güzel isim eteğini kontrol edemeyince frikik vermekten dahi kurtulamadı.

18
Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Kerry Katona, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti. Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı. Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.

28
Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, elbisesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.

38
Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro