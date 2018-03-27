Katıldığı davette iç çamaşırı giymedi frikik verdi

Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Kerry Katona, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti. Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı. Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.