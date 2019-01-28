Katil kocaya ağır tahrik indirimi!

2019 yılında Kocaeli'nde eşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet cezası alan adama ağır tahrik indirimi uygulandı. Cezası 20 yıla düşürüldü. Karar yargıtay tarafından bozuldu ancak sonra yeniden onaylandı.



Olay, 2016 yılının Mayıs ayında Kocaeli'nde oldu. 24 yaşındaki Mehmet Gönültaş isimli kişi boşanmak üzere olduğu 19 yaşındaki eşi Neslihan Gönültaş’ı silahla vurarak ağır yaraladı.



Genç kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili Kocaeli 2. inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ölen Neslihan Gönültaş’ın eşi sanık Mehmet Gönültaş ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.



Mahkeme heyeti sanık Mehmet Gönültaş' eşinin kendisine tokat attığı gerekçesiyle ağır tahrik indirimi uygulayarak Gönültaş’ın hapis cezasını 20 yıla düşürdü.

Karar Yargıtay tarafından bozuldu ancak sonra tekrar aynı karar verildi



Verilen 20 yıl hapis cezası kararı Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozuldu. Dava, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Davada karar değişmedi. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütealada sanık Mehmet Gönültaş’ın eşi ile görüşmek üzere yatak odasına geçtiği, sanık ile maktulün görüştüğü burada konuşurken, maktulün sanığa tokat attığı, buna kızan sanığın yanında taşıdığı ruhsatsız silah ile onu kovaladığı, 6 el ateş ettiği belirtildi.



Son sözü sorulan sanık Gönültaş, haksızlığa uğradığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Savunmanın arından mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet Gönültaş’ın cezasının yeniden tahrik indirimi uygulanarak 20 yıla düşürülmesine karar verildi.